¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENIC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç°´ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÈÆÍ¤­¿Ê¤à±«µÜæÆ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤«¤±¤ë¡¿24¡Ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Ïº£¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆW¼ç±é¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ËÈ´Å§