【モデルプレス＝2026/01/22】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月21日、自身のInstagramを更新。ピンクを基調としたミニワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】37歳大食い女王「想像以上」ミニワンピの美脚ショット◆もえのあずき、ミニワンピ姿で美しい脚を披露もえのは「ぴんくふわふわこーで 可愛い？」とつづり、鏡張りの室内で撮影したオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニワンピースにシ