俳優のマーク・ラファロ演じるハルクが、マーベル最新作「アベンジャーズ/ドゥームズデイ」に登場しないことが分かった。2012年の「アベンジャーズ」からそのキャラクターを演じているマークだが、シリーズ史上最大のアンサンブルキャストとなる新作には登場しないことを最近のインタビューで明かした。 新作映画「クライム101」でマーベル作の共演でもおなじみ