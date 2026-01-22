交番の女性用トイレで盗撮した罪などに問われている静岡県警警部の男の初公判が21日に開かれ、男は起訴内容を認めました。裁判は即日結審し、検察は「懲役3年」を求刑しました。初公判を受けたのは静岡南警察署の前刑事第一課長で45歳の警部の男です。被告の男は、2025年3月以降、以前勤務していた掛川警察署と管内にある交番の女性用トイレに小型カメラを設置し、複数の女性職員を盗撮した罪に問われています。21日、地裁浜松支部