【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権は22日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（SP）で中井亜美（TOKIOインカラミ）が首位に立った。青木祐奈（MFアカデミー）は2位、千葉百音（木下グループ）は3位。