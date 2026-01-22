全国のスーパーマーケットなどが加盟する日本チェーンストア協会は、衆議院議員選挙の争点となっている消費税の減税について、「2年間では短すぎて困る」との考えを示しました。自民党は公約で消費税について、「飲食料品は2年間に限り対象としないことについて、今後、検討を加速する」としています。これに対し日本チェーンストア協会の牧野剛専務理事は会見で、システムへの投資だけでなく、従業員の教育や現場での値札の取りか