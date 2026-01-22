日本チェーンストア協会が２２日発表した２０２５年の全国スーパー売上高は１２兆８６７５億円だった。食料品の値上げなどが影響し、既存店ベースで前年と比べ２・２％増えた。プラスは６年連続。食料品は３・５％増、雑貨や家具などの住宅関連品は０・４％増だったが、衣料品は１・８％減った。同協会は「節約志向により年間を通して買い上げ点数の減少が続いたが、店頭価格の上昇などが売り上げをカバーした」と説明している