強い寒気の影響で、1月24日は三好市や東みよし町の山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがある見込みです。24日夜6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで平地3センチ、山地15センチと予想されています。その後、25日夜6時までの24時間でも、いずれも多いところで平地1センチ、山地7センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。また、農作物やビニールハウスな