秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時18分に発表しました。県内は強い冬型の気圧配置の影響により、25日ごろにかけて大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込むで