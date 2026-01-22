日本サッカー協会（JFA）は22日、24日から27日にかけて時之栖スポーツセンターで選考合宿を行う日本高校サッカー選抜候補のメンバーを発表した。メンバーには第104回全国高校サッカー選手権を制した神村学園から4名が選出。また準優勝校の鹿島学園から最多５名。選手権4強の流通経済大柏、尚志から共に４名選出されている。日本高校サッカー選抜候補は25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日にU-17日本高校選抜候補とのトレーニ