現在サウジアラビアのアル・シャバブでプレイする32歳のベルギー代表MFヤニック・カラスコにヨーロッパ復帰の可能性が浮上しているようだ。モナコでプロキャリアをスタートさせたカラスコは2015年夏にアトレティコへ移籍。2年間中国へ移籍する期間もあったが、同選手はアトレティコに2015年から2018年、2020年から2023年に在籍し、公式戦通算266試合で47ゴール45アシストという成績を残している。2023年夏からカラスコはサウジアラ