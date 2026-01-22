豪華タレントを抱えるフランス代表は2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられるが、少し状況が変わってきたのがセンターバックだ。心強いのはプレミアリーグ首位を走るアーセナルのDFウィリアム・サリバ、ブンデスリーガ首位を走るバイエルンのDFダヨ・ウパメカノの2人を抱えていることで、両者ともクラブで充実の時を過ごしている。一方で評価を落としているのが、昨季リヴァプールの主力センターバックとしてプレミアリーグを制した