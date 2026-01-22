20日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でレアル・マドリードと対戦したモナコは、1-6と屈辱的なスコアで敗北を喫した。今季のモナコの立ち上がりはそれほど悪いものではなかったが、中盤戦に入ったあたりから崩れ始めた。昨年10月には指揮官アディ・ヒュッターを解任してセバスティアン・ポコニョーリを迎えたが、状況は悪化するばかりだ。国内リーグでも直近8試合で実に7敗を喫し、9位に沈んでいる。当初はトップ3入り