日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイするFWジャン・フィリップ・マテタは今冬の移籍が噂されている1人だ。現在、ユヴェントスとアストン・ヴィラがマテタの獲得に熱心だと考えられているなか、英『BBC』によると、マテタはクラブに今冬の退団の意思を伝えたという。マテタの現行契約は今シーズン終了後に残り1年を迎えるため、パレスは契約延長への動きを見せていた。しかし同メディアは「マテタは新たな契約