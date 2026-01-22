三井住友カードは、Vポイントから他社ポイント・マイレージへの移行を、3月31日をもって終了する。対象となるのは、フライング・ブルー、エグゼクティブ・クラブ、タリーズカード ポイント、ベルメゾン・ポイント、PiTaPaショップdeポイント。提携カードの独自メニューは継続するものの、それ以外は終了する。終了する移行先は順次追加する。また、一部の法人カード会員向けに提供しているワールドプレゼントからの交換も終了する