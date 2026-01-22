きのう、山形市のコンビニエンスストアで日本酒１本を盗んだとして、きょう、６１歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】未明に日本酒1本万引き...無職の男(61)を逮捕（山形市） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、山形市城西町に住む無職の男（６１）です。 警察によりますと、男は、きのうの午前１時５分ごろ、山形市城西町二丁目のコンビニエンスストアで、日本酒１本（販売価格１０９４円）を盗んだ疑いが持たれています。 被