石川県金沢市の茶屋街のひとつ、主計町の新人芸妓＝新花としてデビューする、「絹夕」さんが22日、金沢市役所を訪れ、抱負を語りました。「絹夕」の名は、絹のようにたおやかな人にとの願いを込めて女将が付けました。絹夕さんは、石川県金沢市生まれの30歳で、和太鼓を習うなど、幼いころから日本の伝統文化に強い憧れを抱き、いつか芸妓の世界に身を置きたいと思うようになりました。絹夕さん…「日本の美を体現できる舞妓さん、