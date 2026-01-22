外食大手のゼンショーホールディングスは1月21日、運営するハンバーガーチェーン『ロッテリア』の全店舗を、新ブランド『ゼッテリア』に順次転換すると発表した。【写真】「なくなるのはつらい」惜しまれるロッテリアのリブサンド3月末までに『ゼッテリア』へブランド転換昨年12月末時点でロッテリアの店舗は106店。これらは3月末までに順次一時閉店し、ブランド転換が進められる予定だ。現在展開中のゼッテリア172店と合算す