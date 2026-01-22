元外相の田中真紀子氏が２２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に生出演。２３日の通常国会冒頭で衆院を解散し、来月８日投開票の衆院選へと向かう高市早苗首相について言及した。司会の宮根誠司氏に「自分の進退をかけるって、なんか大統領選みたいな話になってきちゃってますが？」と聞かれると「ちょっと、お話が違ってきちゃってるなって感じがしますけど」と話し出した田中氏。