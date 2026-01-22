握手する高市首相（右）と東京都の小池百合子知事＝22日午前、首相官邸東京都の小池百合子知事は22日、首相官邸で高市早苗首相と面会した。小池氏は面会後に記者団の取材に応じ、少子化対策やデジタル化などを議論するため、官房長官をトップとする国と都の協議体を設置すると明らかにした。地方税制についても議論する。小池氏によると、協議体は官邸が主導し、2月の衆院選後に具体的なスケジュールを詰める。「首相や私も含