2016年12月、デビュー戦の藤井聡太四段（左）に破れた現役最年長の加藤一二三・九段＝東京都渋谷区の将棋会館「ひふみんアイ」「1分将棋の神様」―。22日に亡くなった将棋棋士の加藤一二三さんは飾らない人柄や天真らんまんで型破りな振る舞いでファンから親しまれた。数々の逸話を持ち、盤外でも幅広い人気を博した。1979年、初の王将獲得まであと1勝と迫った第28期王将戦第5局。対局相手の中原誠16世名人が席を立った隙に、