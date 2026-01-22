◆大相撲初場所１２日目（２２日、東京・両国国技館）西前頭１２枚目・友風（中村）が東１１枚目・千代翔馬（九重）に押し出しで敗れ４勝８敗。２場所連続の負け越しとなった。左張り差しで前に出た千代翔馬をはたいて呼び込んでしまった。「昨日と同じでまったくいいところがなかったです。何も言うことはありません。（立ち合いで）相手を見た？どうですかね。うまく取られてしまったという感じです」と言葉少なに振り返っ