リーグワンで3位につける神戸は24日、敵地で横浜と対戦する。22日、メンバーが発表され、CTBタリ・イオアサの今季初先発が決まった。勝てば、チームのリーグワン最長を更新する5連勝となる一戦。1メートル93の超大型センターが弾みをつける。「初先発？緊張感はあるけど、すごい楽しみだね。周囲とのコミュニケーションに気をつけて、チームの勝利に貢献したいね」7人制のニュージーランドU―18代表にも選出された経験を持つ