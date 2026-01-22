連載第75回杉山茂樹の「看過できない」1998年フランス大会＝グループリーグ最下位。2002年日韓共催大会＝ベスト16、2006年ドイツ大会＝グループリーグ最下位、2010年南アフリカ大会＝ベスト16、2014年ブラジル大会＝グループリーグ最下位、2018年ロシア大会と2022年カタール大会＝ベスト16。日本が出場した過去７回のワールドカップを振り返れば、グループリーグ最下位が３回（1998年、2006年、2014年）、ベスト16が４回（2002