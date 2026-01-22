友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はSNSを監視してくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞友だちの朔由梨から直接嫌味を言われた主人公。嫌味を言われるようなことをした心当たりのない彼女は、不思議そうにしています。気にせずSNSを見ていたら、衝撃の投稿が……！？原案：Ray WEB編