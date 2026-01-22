「ヘルメット」 大事な頭を、いざという時に守ってくれる強い味方。自転車や電動キックボード（特定小型）の着用は努力義務だが、被っていないと命を失う確率が1.6倍も高くなる。 「反射材」 光を反射してキラキラと目立たせるための道具で、夜間の外出では、反射材で自分の存在を猛アピールすることが大事。なお猫は瞳の中に、タペタムという天然の反射板を備えていて、アピール準備はいつでも完璧。