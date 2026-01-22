北海道上士幌町の糠平湖に出現した、凍結した湖面に湧き出たガスなどの気泡が閉じ込められた「アイスバブル」＝22日午後北海道上士幌町の糠平湖で、凍った湖面に湧き出たガスなどの気泡が閉じ込められた「アイスバブル」が出現し、観光客を楽しませている。22日も薄く積もった雪を払うと、氷の中に白くかすんだ大小さまざまな泡が浮かび上がり、水玉模様を描いた。兵庫県西宮市出身で道内のホテルに勤める友口集哉さん（26）は