取材に応じる宗教学者の桜井義秀北海道大特任教授＝22日午前、大阪市都島区安倍晋三元首相銃撃事件の公判に弁護側証人として出廷した宗教学者の桜井義秀北海道大特任教授が22日、大阪拘置所で山上徹也被告（45）と面会し、記者団の取材に応じた。求刑通り無期懲役とした21日の奈良地裁判決について桜井氏は、被告が「厳しい判決を覚悟、予期していたようだった」と述べた。控訴するかは弁護士と来週相談して決める意向を示したと