デンマーク・コペンハーゲン発ブランドGANNIから、DISNEYとの限定コラボレーション第2弾が登場します。今回の主役は、自由で大胆な魅力を放つデイジーダック。コミックブック調のストーリーを軸に、GANNIらしい北欧ヘリテージと遊び心が融合した全16型のカプセルコレクションが誕生しました。ファッションと物語が交差する世界観は、春の始まりにぴったりの高揚感を与えてくれますϖ