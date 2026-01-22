東京都は今シーズンのスギとヒノキの花粉について去年の1.4倍程度飛散する見込みだと発表しました。東京都によりますと、花粉の飛散が始まるのは来月10日から12日ごろで例年よりやや早くなる見込みだということです。また、今シーズンは去年の1.4倍程度、花粉が飛散する見込みで、これは、過去10年のうち3番目に多く飛散した2024年と同じ程度だといいます。都は花粉が飛散する時期が長くなるため、花粉の多い日は外出を控えたり、