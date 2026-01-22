タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母について語った。ゆうちゃみは身長が1メートル76であると明かすと、「お母さんが大きくて。お母さん174センチあるんで。家族全員大きいです」と笑顔で話した。司会の黒柳徹子が「お母さまもギャル？」と問うと、「ギャルです！」と明言。「お母さんは今44歳で、金髪、髪の毛が全部ハイトーンで。カラコン（