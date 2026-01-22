きのう再稼働した新潟県の柏崎刈羽原発について、東京電力が制御棒の引き抜き作業中に不具合が発生したため、原子炉を停止すると発表しました。東京電力ホールディングスによりますと、きょう午前0時28分に、6号機の制御棒の引き抜き操作中、制御棒1本に不具合が発生したことを知らせる警報が作動し、操作を中断しました。制御棒を操作・監視する盤内の電気部品を交換しましたが状況が改善せず、原因の特定に時間がかかるため、原