俳優の川崎麻世（62）が22日、自身のインスタグラムを更新。世界的ギタリストとのツーショットを披露した。「友人のバースデーパーティーで久しぶりに会ったMIYAVI」とつづり、ギタリストのMIYAVIとのツーショットを投稿した。「昔GACKTに紹介され」と出会いのきっかけを明かし、「彼はやがて世界的なギターリストになりますよと言われ、今ではほんとに世界で大活躍するスーパーギタリストだもんね」とつづった。「彼はほ