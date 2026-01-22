大分市で２０２１年、時速１９４キロで乗用車を走行して男性を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）に問われた元少年（２４）の控訴審判決で、福岡高裁（平塚浩司裁判長）は２２日、懲役８年（求刑・懲役１２年）とした１審・大分地裁の裁判員裁判判決を破棄し、同４年６月を言い渡した。危険運転の成立を認めず、過失運転を適用した。１審判決によると、当時１９歳だった元少年は２１年２月９日深夜