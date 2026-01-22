カルビー株式会社は2月2日より、「サッポロポテトロング」ブランドの新商品「サッポロポテトロング 明太マヨ味」を全国のコンビニエンスストア限定で発売します。食欲がそそられる新フレーバーもさることながら、本商品の最大の特徴は「パッケージ」に隠されたある仕掛け。なんと、お菓子を食べ進めると袋の内側に「漫画」が現れる仕様となっているのです。斬新……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■捨て