このほど開かれた2026年海南省観光・文化ラジオテレビスポーツ活動会議によると、2025年に三亜市を訪れた観光客は前年比6．81％増の延べ3615万8200人に上ったとのことです。また観光客の総消費額は同9．46％増の1032億6000万元（約2兆3400億円）となり、初めて1000億元（約2兆2700億円）の大台を突破しました。三亜市はまた会議において、水上アクティビティー、公共海水浴場、リスクのある海域、緊急救援に関する「四つのリスト」