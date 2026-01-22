Photo: Gizmodo US 共通規格が今年のキーワード。数年前には思いもしなかったような変化だけど、CES 2026ではそれをまず感じました。スマートロックも新共通規格Aliroに対応してるし、カメラもMatter対応になってスマートホーム家電との連携が高まっていたりして、ひとつの規格に閉じ込められるのが嫌な人にも見どころ盛りだくさん。最新技術やハブ、センサー、AIの導入にも企業は積極的です