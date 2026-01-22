ソフトバンクのドラフト2位ルーキー、稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝が22日、福岡県筑後市のファーム施設での新人合同自主トレでブルペンに入った。初めて座った捕手相手に、真っすぐを20球放り「比較的良かった」と汗を拭った。新人合同自主トレでは3度目のブルペン。この日は「フォームのバランスと質のいい球を投げる」ことを意識した。最初はベース上に捕手を座らせて10球。その後、通常の距離で20球を投げた。7割ほど