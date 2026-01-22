ソフトバンクの斉藤和巳2軍監督（48）が22日、福岡県筑後市のファーム施設での新人合同自主トレを初視察し、練習前に訓示を行った。ドラフト2位の稲川竜汰投手（九州共立大）ら支配下、育成のルーキーを前に「この世界で頑張ろうとやっていると思う。その気持ちをどれだけ思い続けられるか、保ち続けられるかが、一番大事」と説いた。昨季は3軍を率い、今季は2軍の指揮を執る斉藤2軍監督はメンタルの重要性を強調。「精神的