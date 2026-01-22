札幌市は相次ぐ路線バスの減便や廃止を受けて、地下鉄延伸を含めた交通体系見直しのための調査を来年度に検討していることが分かりました。札幌市は新年度予算案に、バスや地下鉄の利用など現状の交通体系の在り方を調査する経費を盛り込む方針です。背景にあるのは、運転手不足によるバスの減便や路線廃止といった公共交通の利便性の悪化です。関係者によりますと、秋元市長は１月上旬、清田区内で開かれた新年交礼会で、「地下鉄