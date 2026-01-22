23日薩摩地方は晴れ間が出る所もありますが雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。場所によっては雪となる可能性もあります。大隅地方は概ね晴れますが、南大隅では雲が増えそうです。朝と日中の寒暖差が大きいため服装選びに注意が必要です。種子島・屋久島地方は一日を通して曇りやすく、所によってにわか雨の恐れがあります。奄美地方は雲や雨雲が広がり、沿岸部では波が高くなるため高波に注意してください。22日は