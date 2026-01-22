フジテレビ本社＝東京都港区フジテレビの一連の問題を受け、民放連は22日の理事会でガバナンス（企業統治）強化のための「民間放送ガバナンス指針」を制定し、4月1日に施行することを決めたと発表した。民放各社に対し、人権が尊重される社内体制の構築や、不祥事が起きた際の必要な情報開示などを求める。重大な不祥事が起きた社に対し、原因究明や再発防止のための助言を行う「ガバナンス検証審議会」も4月1日に設置。審議会