江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、22日に前検日作業が行われた。当地正月開催で石渡翔一郎を優出6着に導くなど近況で看板クラスの動きを見せている69号機を手にしたのは、地元実力者の藤原菜希（39＝東京）だ。前検日の手応えは「水面が悪くてはっきり分からなかった」としながらも「雰囲気はあると思う」とニッコリ。パワーを引き出して、持ち味である積極果敢なコーナーワークを存分に発