巨人の田中将大投手（３７）が２２日にジャイアンツ球場で自主トレを公開。キャッチボールやランニングなどをして汗を流した。練習後、報道陣の取材に応じた田中将は「いい感覚でやれてます」と順調な調整ぶりを明かし、「リーグ優勝して、日本一っていうチームの目標は自分の目標でもあるので、そこにしっかりと貢献できるように投げたいと思っています」と意気込んだ。今季はかつてのチームメートと?再共演?となる。海外Ｆ