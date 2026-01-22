あきんどスシローは、登場から10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボしたスイーツ2商品を、1月28日から全国のスシローで販売開始すると発表した。対象商品は「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」で、恋する季節に向けた期間限定商品として展開される。まず登場するのは、「チョコジローのワッフルボウル」(360円〜)。容器型のココアワッフルにチョコアイスとチョコソー