◇大相撲初場所１２日目（２２日、東京・両国国技館）元大関で東前頭１６枚目の朝乃山（高砂）が、西同７枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出しで破って９勝目。３敗を守って、優勝争いに残った。左膝の大けがで番付を三段目まで落としていた朝乃山は今場所、９場所ぶりに再入幕。前日（２１日）の取組で、幕内で１１場所ぶりの勝ち越しを決めていた。