物価高の中、学生の食生活を応援しようと、鹿児島大学の食堂で100円の夕食が提供されています。 鹿児島大学の食堂で今月19日に提供が始まった、100円の夕食。物価高の中、鹿児島くみあいチキンフーズが学生の食と健康をサポートしようと企画しました。 国産の鶏肉を使った、学生に人気の「ささみチーズカツ定食は普段、650円ですが、100食限定で100円で提供され、20分ほどで完売しました。 （医学部4年）「キ