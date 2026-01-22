鹿児島市は、22日の定例会見で、3月に行われる鹿児島マラソンの大会ゲストに、俳優の迫田孝也さんとお笑いコンビの東京ホテイソンが決まったと発表しました。 鹿児島マラソン2026は3月1日に行われ、フルマラソンと8.9キロのファンランにあわせておよそ1万4800人がエントリーしています。 鹿児島市出身の迫田孝也さんは、去年の大会でもアンバサダーを務めましたが、今年は初めてファンランを走ります。 鹿児島生ま