香川県庁 香川県は、中小企業診断士に「価格転嫁支援アドバイザー」を委嘱し、県内の小規模事業者や個人事業主などへ派遣することにしました。 価格交渉したいが取引先に言いづらい、取引先が応じてくれないなどの悩みを聞いたり、利益を出せる価格設定や適正な取引価格について相談に乗ったりします。アドバイザーが課題を抽出し、情報提供をしたり専門機関へ橋渡ししたりして解決を目指します。 訪問回数