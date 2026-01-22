22日午後4時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では、23日から24日にかけて、上空およそ5500メートルにマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、福岡県では24日午前中は山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。佐賀県では24日午前中は山地で大雪となり、平地でも雪の積もる所があるでしょう。23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通り